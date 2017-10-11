СКР предъявил обвинение совладельцу «Юлмарта» Костыгину

Совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину предъявлено официальное обвинение по ч. 4 ст. 159.1 Уголовного кодекса («мошенничество в сфере кредитования»). Это сообщил сайт Следственного комитета России. В ночь на 11 октября стало известно, что бизнесмен задержан на 48 часов. До этого сообщалось об обысках у него дома.

По версии следствия, Костыгин как председатель совета директоров НАО «Юлмарт» обеспечил заключение договора со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 г. «Не намереваясь исполнять условия договора, обвиняемый предоставил в ПАО «Сбербанк» ложные сведения о финансовом состоянии НАО «Юлмарт», - утверждает СК. Сбербанк в апреле 2016 г. перечислил на счет компании 1 млрд руб., этими деньгами обвиняемый «распорядился по своему усмотрению», говорится в сообщении комитета.

При обысках по этому делу следователи изъяли компьютерную технику, средства связи, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

После задержания Костыгин передал через представителя заявление о невиновности и призвал «не паниковать».

Дело расследуют следственные органы СК по Петербургу. Костыгин в сообщении назван «45-летним акционером одной из коммерческих структур, зарегистрированной на территории иностранного государства, являющейся учредителем НАО «Юлмарт»».

СК напоминает, что в производстве петербургских следователей остается уголовное дело по по факту уклонения руководством НАО «Юлмарт» от уплаты налогов в бюджет России на сумму более 116 млн руб. Задолженность полностью погашена.