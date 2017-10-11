По инициативе Сбербанка возбуждено уголовное дело о мошенничестве с кредитами, выданными «Юлмарту»
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Следственное управление (СУ) СК по Петербургу и экономическая полиция провели пятичасовые обыски у совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, кредитора «Юлмарта» Олега Морозова и бывшего гендиректора «Юлмарта» Сергея Федоринова и затем доставили их на допрос, сообщила «Фонтанка», – по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденному 14 июля 2017 г. Дело касается 1 млрд руб., выданных в 2016 г. Сбербанком «Юлмарту». Представитель СУ СК по Петербургу от комментариев отказался. Близкий к следствию человек подтвердил информацию, что Морозов, Костыгин и Федоринов были доставлены на допрос.
Об обысках сообщил и адвокат Костыгина Константин Добрынин и добавил, что представители Сбербанка ведут себя как классические рейдеры из 1990-х или как Олег Тиньков с блогерами из «Немагии», используя технологию ангажированного уголовного решения там, где для этого нет никаких оснований. «Насколько мы понимаем, крупнейший банк страны здесь выступает даже не субъектом конфликта, а фактически агентом инвестиционной группы А1, поддерживающей в споре миноритарного акционера Михаила Васинкевича», – утверждает Добрынин.
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