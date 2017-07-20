Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин предложил перевести поставки на новое юрлицо

Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: «Юлмарт» предлагает не связываться

«Юлмарт» предлагает не связываться Евгений Егоров / Ведомости

Три крупных поставщика «Юлмарта» рассказали «Ведомостям», что получили предложение перевести поставки на новое юридическое лицо. Человек, близкий к одному из владельцев ритейлера, знает, что новый договор о поставках заключается с не связанной ни с «Юлмартом», ни с его акционерами структурой.

Речь идет об ООО «Юлмаркет», рассказывают два поставщика, это предложение сделал совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Один из партнеров «Юлмарта» говорит, что согласился и подписал договор, но поставки пока не начал. По словам еще одного поставщика, похожее предложение от Костыгина поступало и ему, договор предлагалось заключить с другим юрлицом, но с каким – не сказал.

Костыгин объясняет, что речь идет о договоре консигнации (вид договора комиссии. – «Ведомости»). «Юлмаркет», пояснил Костыгин, предлагает услуги фулфилмента: поставщик может хранить на складах «Юлмарта» любой товар, оплачивая его хранение и обработку. «Юлмарт» может товар продавать на своем сайте, продолжает Костыгин, а поставщик может продать его через свой сайт, доставляя покупателю товар через инфраструктуру «Юлмарта». «Раньше поставляли товар «Юлмарту» и «Юлмарт РСК», теперь поставка будет идти через «Юлмаркет», нет никаких хитростей», – уверяет он.

Один из поставщиков готов работать по такой схеме: «Нам как дистрибутору неинтересно продавать самим, фактически мы меняем схему поставки «Юлмарту», будем поставлять не связанному с ним лицу. Зачем это, ритейлер не объяснял».

Сейчас закупки идут через НАО «Юлмарт», сообщил его представитель: «Юлмарт» работает более чем с 1000 поставщиков, отношения с ними полностью остаются в силе.

По данным ЕГРЮЛ, «Юлмаркет» в конце апреля 2017 г. учредил Юрий Кобзик. До ноября 2016 г., по данным с его страницы на LinkedIn, он был независимым директором мальтийской Ulmart Holdings, головной компании российского онлайн-ритейлера «Юлмарт». Это же сообщала пресс-служба «Юлмарта» в октябре 2016 г. Связаться с Кобзиком не удалось. «Юлмаркет», заверил Костыгин, – часть группы «Юлмарт», есть договор купли-продажи акций у физического лица, заключен недавно.

Конфликт в сети

«Юлмарт» с конца 2016 г. в состоянии корпоративного конфликта: основные владельцы, Август Мейер и Костыгин, не договорились с миноритарием Михаилом Васинкевичем, как развивать и финансировать бизнес, компания осталась без гендиректора, у кредиторов появились претензии.

К весне 2017 г. противники решились на мировое соглашение, а кредитор Сбербанк подал иск к ним и к бывшему гендиректору «Юлмарта» Сергею Федоринову на 1 млрд руб. В июне ВТБ попросил Дзержинский райсуд Петербурга взыскать с Костыгина около 650 млн руб. – он поручился за кредит «Юлмарта».

Дмитрий Костыгин совладелец «Юлмарта» В этом году надеемся достичь соглашения, не рамочного, а окончательного, и с банками, и с миноритариями. Ресурсов более чем достаточно, чтобы это решить.

По оценке Forbes на 2017 г., состояние Костыгина и Мейера – по $550 млн у каждого (181-е и 182-е места в российском рейтинге).

Представитель ВТБ сообщил, что банк продолжает взыскивание проблемной задолженности с НАО «Юлмарт» и Костыгина как личного поручителя по кредиту «Юлмарта».

В конце июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Сбербанк факторинг» к НАО «Юлмарт» о взыскании около 782 млн руб. долга и пени. В судах находится несколько исков о банкротстве «Юлмарта» и его структур.

Долг «Юлмарта» перед Сбербанком – 2,4 млрд руб. (1 млрд кредит и 1,4 млрд руб. факторинг), уточнил представитель банка, Сбербанк помимо взыскания убытков через суды оспаривает незаконные действия, целью которых было инициирование банкротства НАО «Юлмарт». «Банк был заинтересован в реструктуризации задолженности, но не увидел готовности руководства и бенефициаров «Юлмарта», переговоры остановлены по инициативе НАО «Юлмарт», – сетует представитель Сбербанка.

Бизнес страдает

В 2016 г. «Юлмарт», по данным Data Insight и Ruwards, уступил первое место по обороту в российском онлайн-ритейле компании Wildberries: 45,6 млрд против 38,8 млрд руб. В январе – июне бизнес «Юлмарта» продолжил страдать: оборот сократился до 17,3 млрд руб., или на 16% в сравнении с январем – июнем 2016 г., сообщил представитель компании: «Динамика обусловлена общим падением рынка, а также акционерным конфликтом, из-за которого блокированы некоторые проекты развития компании, обеспечивающие часть оборота».

С начала 2017 г. «Юлмарт», рассказывает его представитель, взялся за пересмотр инфраструктуры – и пунктов выдачи, и более крупных центров: решено прекратить деятельность объектов с низкими операционными показателями, ведутся переговоры о снижении арендных ставок. На 19 июля в сети «Юлмарта», по его данным, – 365 разных объектов, на 44 меньше, чем в начале года.

Одновременно «Юлмарт» начал развивать сеть U-Store по франшизе, продолжает представитель: «Уже подписано несколько соглашений, мы ожидаем открытия не менее 50 новых объектов в таком формате до конца года».

Кредиторы опасаются

На вопрос, известно ли Сбербанку о переговорах акционера «Юлмарта» с поставщиками, представитель банка ответил, что будет изучать ситуацию: «Если подобные действия имеют место, они, мягко говоря, не способствуют восстановлению платежеспособности и абсолютно расходятся с публичными декларациями акционеров «Юлмарта» о намерении уладить все вопросы с кредиторами в ближайшее время».

По оценке Forbes на 2017 г., состояние Костыгина и Мейера – по $550 млн у каждого (181-е и 182-е места в российском рейтинге).

Попытки перевести поставки на не связанное с «Юлмартом» юрлицо могут быть направлены на вывод средств и перевод финансовых потоков на компанию вне периметра «Юлмарта», опасается сотрудник одного из кредиторов.

Беспокойство кредиторов не беспочвенно, очень часто собственники банкротящегося предприятия стараются использовать его ресурсы, констатирует советник юридической фирмы Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин: «Основной актив крупного ритейлера – налаженная сеть поставщиков, перевод поставок на другое лицо может свидетельствовать о создании параллельного бизнеса».

Очень высока вероятность, что сделки по предложенной схеме будут оспорены управляющим и все будет возвращено назад, полагает руководитель практики разрешения споров адвокатского бюро А2 Мария Сидорова.

Васинкевич переадресовал вопросы к A1, своему консультанту в акционерном конфликте. Представитель A1 отказался от комментариев.