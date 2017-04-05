Конфликт акционеров стоил «Юлмарту» лидерства на рынке

В рейтинге Data Insight и Ruwards за 2016 г. Wildberries обогнала по онлайн-продажам прошлогоднего лидера – «Юлмарт». Data Insight отслеживает число заказов в 3000 онлайн-магазинов и использует данные ритейлеров и их партнеров. Онлайн-продажи Wildberries за 2016 г. оценены в 45,6 млрд руб., «Юлмарта» – в 38,8 млрд руб.

Wildberries – семейный бизнес Татьяны и Владислава Бакальчуков; российский Forbes в 2016 г. оценил состояние Татьяны Бакальчук в $500 млн, что позволило ей занять 3-е место среди самых состоятельных женщин России.

Сказывается разная ситуация, констатирует партнер Data Insight Борис Овчинников: Wildberries удается закрепить лидерство, у большинства потребителей бренд в первую очередь ассоциируется с покупками одежды онлайн, это позволяет компании расти быстрее рынка. А у «Юлмарта» – корпоративные проблемы, на которые наложилось замедление рынка техники и электроники, объясняет Овчинников.

Конфликт акционеров «Юлмарта» начался в 2016 г.: владельцы Август Мейер и Дмитрий Костыгин не договорились с Михаилом Васинкевичем, как развивать и финансировать бизнес, возникли проблемы с банками-кредиторами. В середине марта стороны объявили, что готовятся подписать мировое соглашение – Сбербанк подал иск к ним лично, а также к бывшему гендиректору «Юлмарта» Сергею Федоринову на 1 млрд руб. В конце марта Сбербанк предупредил, что намерен подать иск о банкротстве трех структур «Юлмарта».

Wildberries хочет сохранить темпы роста оборота и в 2017 г., говорит Владислав Бакальчук. В 2016 г., по его словам, рост был обеспечен расширением ассортимента, ростом рынка в целом, а также работой компании с сервисом: бесплатная доставка и примерка, расширение сети пунктов самовывоза, ускорение доставки и др.

«Юлмарт» рассчитывает, что, если удастся решить конфликт со Сбербанком, темпы роста выручки резко вырастут, а во втором полугодии оборот может даже удвоиться в годовом исчислении, полагает Костыгин. Сейчас у «Юлмарта» готова инфраструктура под вдвое большие обороты, уверяет он, и, если восстановить закупки ассортимента, восстановятся и темпы роста.

Перестановки в топ-10 интернет-ритейлеров – следствие замедления рынка техники и электроники и роста онлайн-продаж одежды и обуви, говорит Овчинников.

Игроку номер три, «Ситилинку», основную часть выручки по-прежнему приносят электроника и техника, отмечает его генеральный менеджер Михаил Славинский. «Ситилинк» тестировал продажи товаров для детей, но решил сосредоточиться на основной специализации и смежных категориях, например товарах для сада и дома, говорит Славинский: «Просто выложить товар на витрину, не увеличивая инвестиции в маркетинг, в привлечение нового покупателя, – бесперспективная затея. Мы – часть холдинга (Merlion. – «Ведомости»), одна из специализаций которого – дистрибуция электроники и бытовой техники, это наша сильная сторона, которую мы будем продолжать эксплуатировать».