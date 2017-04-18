«Уралсиб» подал иск о банкротстве головной структуры «Юлмарта»

Банк «Уралсиб» подал в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о банкротстве НАО «Юлмарт» (головная структура «Юлмарта»), сумма исковых требований - 65 млн руб. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к одному из кредиторов онлайн-ритейлера. В базе суда иск пока не зарегистрирован.

По данным источника, исковые требования связаны с кредитом в размере 750 млн руб., выданным «Юлмарту» в 2016 г. По состоянию на декабрь 2016 г. просроченная задолженность по этому кредиту с учетом процентов составляла 758 млн руб., но в марте «Юлмарт» выплатил большую часть долга, в результате чего просроченная задолженность сократилась до 65 млн руб., говорит собеседник.

В пресс-службе банка «Уралсиб» подтвердили факт подачи иска о банкротстве НАО «Юлмарт», отказавшись от других комментариев. Пресс-служба «Юлмарта» 13 апреля сообщала, что «Уралсиб» подписал с компанией договор о реструктуризации кредита в размере 750 млн руб., выданного компании в 2016 г. на пополнение оборотных средств, в банке факт реструктуризации подтверждали. Уточнялось, что переговоры между сторонами длились с ноября 2016 г. по февраль 2017 г., договор предполагает сохранение прежних условий кредитования при содействии третьей компании, входящей в портфель активов Дмитрия Костыгина (вместе с Августом Мейером владеет 61,5% акций «Юлмарта»). Название компании не раскрывалось, как и остальные подробности документа. «Сделка по реструктуризации долга состоялась, все договоренности, о которых мы объявляли ранее, в силе. Долг перед "Уралсибом" будет гаситься на основании условий договора о реструктуризации кредитных обязательств "Юлмарта". "Раскрывать данные условия мы не можем по соглашению с банком», - сообщила во вторник пресс-служба «Юлмарта». Иск «Уралсиба» о банкротстве НАО «Юлмарт» в компании не прокомментировали.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже рассматривает несколько исков о банкротстве НАО «Юлмарт». Первым иск к головной структуре интернет-ритейлера подал Олег Морозов, партнер Дмитрия Костыгина. Костыгин переуступил Морозову права требования более чем на 250 млн руб., что стало поводом для подачи иска. Сбербанк смог оспорить эту сделку: 6 апреля Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил иск банка о признании соответствующего договора недействительным. Заявления о банкротстве НАО «Юлмарт» подали и другие кредиторы - ООО «Консультационная группа «Санация» и ООО «Балтийская электронная площадка», также получившие права требования от Костыгина. Рассмотрение иска Морозова о банкротстве НАО «Юлмарт» отложено до 20 апреля.

В марте Сбербанк сообщил о намерении подать иски о банкротстве НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт девелопмент» и ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания», следует из Единого федерального реестра сведений о деятельности юрлиц. Это сообщение дает банку право обратиться в суд с заявлением о банкротстве, будет ли он пользоваться этим правом – зависит от ситуации в компании, уточняли в Сбербанке.

Банкротные иски поданы и к другим структурам «Юлмарта». ООО «Балтийская электронная площадка» подавало иски о банкротстве к ООО «Юлмарт региональная сбытовая компания» («Юлмарт РСК») и ЗАО «Юлмарт девелопмент». В «Юлмарт РСК» в конце декабря суд ввел наблюдение, это решение «Юлмарт РСК» пытается оспорить. Консультационная группа «Санация» в январе подала иск о банкротстве «Юлмарт ПЗК». Проблемы у ритейлера начались в 2016 г., когда возник конфликт акционеров: Август Мейер и Дмитрий Костыгин разошлись с Михаилом Васинкевичем (контролирует 38,5%) во мнениях о дальнейшем развитии и финансировании бизнеса. Корпоративный конфликт в «Юлмарте» прекращен, акционеры готовы к переговорам о реструктуризации долга, заявлял в марте «Ведомостям» Костыгин.

Банкротство будет контролировать мажоритарный кредитор, и если у Сбербанка требований больше, то он сможет управлять банкротством в случае подачи соответствующего иска, прогнозирует партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров. В то же время в банкротстве очень важную роль играет назначение арбитражного управляющего: чей иск будет принят к рассмотрению, тот и рекомендует кандидатуру для назначения, говорит юрист. «Исходя из этого, возможно, "Уралсиб" вообще действует в интересах акционеров "Юлмарта", следуя каким-то необъявленным договоренностям», - предположил Александров. При этом договор о реструктуризации и выплатах между «Уралсибом» и «Юлмартом» может быть оспорен как сделка, направленная на преимущественное погашение задолженности одних кредиторов перед другими, считает Александров.

Подача заявлений о банкротстве часто используется кредиторами как средство воздействия на должника, чтобы вынудить погасить задолженность, а учитывая, что большая часть долга уже погашена, подача иска о банкротстве может послужить стимулом для того, чтобы оставшаяся сумма была тоже оплачена, так как периодически такие «остатки» ждут годами, считает партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Хотя формально очередность в данном вопросе роли не играет, однако на деле «Уралсиб» получил преимущество по возврату денежных средств, опередив Сбербанк, добавил он. Крайне маловероятно, что погашение основной части долга «Юлмартом» перед «Уралсибом» может быть оспорено, так как в данном случае с юридической точки зрения нет оснований считать, что были ущемлены права других кредиторов, считает Фролов.