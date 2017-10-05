Бизнес
Платный
Мария Буравцева
Торговля и услуги

Банк ВТБ взыскал с Дмитрия Костыгина 652 млн рублей

Бизнесмен поручился по кредиту банка «Юлмарту»

Дзержинский районный суд Петербурга сегодня поддержал банк ВТБ в его претензиях к совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину. Суд взыскал с Костыгина по договору поручительства в пользу ВТБ 652,9 млн руб. и пошлину в сумме 60 000 руб., сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике