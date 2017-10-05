Банк ВТБ взыскал с Дмитрия Костыгина 652 млн рублей
Бизнесмен поручился по кредиту банка «Юлмарту»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Костыгин выступал личным поручителем по кредитному договору между ВТБ и НАО «Юлмарт» на 715 млн руб., который был заключен в феврале 2016 г.
Евгений Егоров / Ведомости
Дзержинский районный суд Петербурга сегодня поддержал банк ВТБ в его претензиях к совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину. Суд взыскал с Костыгина по договору поручительства в пользу ВТБ 652,9 млн руб. и пошлину в сумме 60 000 руб., сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}