Задержан совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин

Совладелец сети «Юлмарт» Дмитрий Костыгин Е. Егоров / Ведомости

Вечером 10 октября Следственный комитет (СК) Петербурга задержал совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина по делу о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет). Об этом сообщило издание «Фонтанка» и подтвердил «Ведомостям» адвокат бизнесмена Константин Добрынин.

Добрынин процитировал обращение, которое Костыгин попросил передать СМИ. «Во время кризиса или шторма – главное не паниковать. Может быть, мне и неприятны сегодняшние события, но вины своей я не вижу, поэтому особо и не волнуюсь. Прошу меня услышать и не принимать поспешных решений», – заявил предприниматель.

Добрынин называет ночное задержание «элементом уголовного корпоративного давления».

Накануне стало известно, что СК по Петербургу и экономическая полиция провели пятичасовые обыски у Костыгина, кредитора «Юлмарта» Олега Морозова и бывшего гендиректора «Юлмарта» Сергея Федоринова. Затем доставили их на допроc. Дело касается кредита на 1 млрд руб., выданного в 2016 г. Сбербанком «Юлмарту». По словам источника в банке, осенью 2016 г. компания перестала обслуживать кредит, к этому времени она выплатила лишь 69,3 млн руб. процентов.

Источники «Фонтанки» сообщали, что дело было возбуждено по заявлению Сбербанка. В банке подтверждали «Ведомостям», что обращались к правоохранителям из-за мошенничества при получении кредита лицами из числа руководства и бенефициаров «Юлмарта».