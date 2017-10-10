СМИ сообщили о доставленном в СКР совладельце «Юлмарта»

С начала 2016 г. «Юлмарт» находился в состоянии акционерного конфликта Е. Егоров / Ведомости

Следственный комитет Петербурга и экономическая полиция города сегодня провели обыски у совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, кредитора «Юлмарта» Олега Морозова и бывшего генерального директора «Юлмарта» Сергея Федоринова, пишет «Фонтанка».

По данным издания, обыски идут по уголовному делу, возбужденному 14 июля 2107 г. во втором (налоговом) отделе второго управления (экономического) Следственного комитета Петербурга по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ – «Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере». Уголовное дело касается 1 млрд руб., выданных в 2016 г. Сбербанком НАО «Юлмарт».

Обыски шли примерно пять часов, а на данное время Дмитрий Костыгин, Олег Морозов и Сергей Федоринов доставлены в Следственный комитет на Мойку, пишет «Фонтанка».

Представитель СК РФ по Петербургу от комментариев отказался. Связаться с Костыгиным, Морозовым и Федориновым не удалось. Пресс-служба Сбербанка пока не ответила на запрос «Ведомостей».

С начала 2016 г. «Юлмарт» находился в состоянии акционерного конфликта. Мажоритарии Август Мейер и Костыгин разошлись с партнером Михаилом Васинкевичем во мнениях о том, как дальше развивать бизнес. Из-за конфликта у ритейлера начались проблемы с банками-кредиторами.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти уже рассматривает несколько исков о банкротстве структур «Юлмарта», в одной из компаний – «Юлмарт РСК» – введена процедура наблюдения. Банкротства НАО «Юлмарт» требуют ВТБ, «Уралсиб» и банк «Санкт-Петербург».

Сбербанк пытался добиться возврата своих средств в районных и арбитражных судах. В марте этого года банк подал иск на 1 млрд руб. к Мейеру, Костыгину и Васинкевичу, а также к бывшему гендиректору НАО «Юлмарт» Сергею Федоринову как к собственникам и руководителям «Юлмарта». В конце августа Дзержинский суд отказал банку. Но банку удалось в рамках другого судебного производства добиться признания недействительным договора переуступки долга от Костыгина к Морозову, в результате которого Морозов смог подать иск о банкротстве «Юлмарта».