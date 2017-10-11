Группа «А1» опровергла сговор со Сбербанком по искам к «Юлмарту» и Костыгину

Группа «А1» опровергла заявление адвоката совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина Константина Добрынина, заявившего, что Сбербанк действует в конфликте де-факто в интересах инвестгруппы «А1».

«У Сбербанка, как кредитора группы, есть прямые иски к "Юлмарту" и Костыгину. Есть судебное разбирательство и принятые по нему решения. "А1" к этим судебным процессам не имеет отношения. Заявление адвоката Костыгина о сговоре между Сбербанком и "А1" является плодом его фантазии. В данном случае мы не считаем правильным комментировать подобные высказывания», - говорится в заявлении «А1».

Сегодня Следственный комитет России (СКР) официально предъявил Костыгину обвинение в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд руб. По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», заключил в марте 2016 г. договор со Сбербанком об открытии кредита. Для его получения в Сбербанк были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта», говорится в сообщении СКР. В апреле 2016 г. Сбербанк перечислил 1 млрд руб., которыми Костыгин распорядился по своему усмотрению.

Накануне стало известно об обысках у Костыгина и его задержании.