«Единая Россия» перенесла заседание по кадровым вопросам

«Единая Россия» перенесла заседания генерального совета и его президиума, посвященные кадровым вопросам, сообщила сегодня пресс-служба партии. Оба заседания были назначены на 19.00 12 октября в ЦИКе партии на Кутузовском проспекте. «О дате мероприятия будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Вероятно, продолжаются консультации по вопросу секретаря и руководителя ЦИКа, сообщил «Ведомостям» источник в «Единой России». Пост секретаря генсовета «Единой России» должен занять губернатор Псковской области Андрей Турчак.