Трамп назвал выдумкой сообщения о его желании увеличить ядерный арсенал США в 10 раз

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление СМИ о его желании в 10 раз увеличить ядерный арсенал США. «NBCNews сочинил рассказ о том, что я хотел «десятикратно» увеличить ядерный арсенал США. Чистая выдумка, составленная для унижения. NBC = CNN!» - написал Трамп в Twitter.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на три источника сообщил, что на встрече с высокопоставленными представителями структур национальной безопасности 20 июля президент США заявил о желании увеличить ядерный арсенал США в 10 раз. По данным собеседников телеканала, встреча была долгой и напряженной. Источники добавили, что представители объединенного комитета начальников штабов и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон были удивлены заявлением президента. По их информации, Трамп, взглянув на пик графика количества ядерных зарядов в арсеналах США (32 000 в конце 1960-х гг), пожелал иметь столько же сейчас. США располагают примерно 4000 ядерных боеголовок.

Эксперты NBC, в частности, указали, что рост ядерного арсенала США нарушит международные договоренности и немедленно вызовет ответную реакцию России и Китая.