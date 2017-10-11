Трамп не увидел угрозы третьей мировой войны из-за своей политики

Президент США Дональд Трамп не согласен с мнением сенатора-республиканца Боба Коркера, который недавно заявил The New York Times, что внешняя политика президента может направить США на путь к третьей мировой войне. Как передает ABC News, журналисты попросили его прокомментировать эти слова 10 октября. Трамп заявил, что считает, что политический курс был неверным до него, тогда как сейчас страна находится на правильном пути.

«Мы держали неправильный курс раньше. Вы только проверьте. Если вы оглядите, что происходило в последние 25 лет при целом ряде администраций, то увидите, что мы приближались к очень серьезной проблеме. К проблеме, какой мир и не видывал. Сейчас же мы на правильном пути, поверьте мне», - сказал Трамп. Как он себе представляет этот путь, он не уточнил. Президента США в последнее время критикуют за намерение вывести страну из ядерной сделки с Ираном и за несдержанный обмен репликами с руководством КНДР.

В Twitter Трамп написал, что The New York Times записала на диктофон беседу с Коркером, не сказав об этом сенатору, так что тот в результате выглядел дураком. ABC News отмечает, что пресс-служба Коркера отказалась комментировать этот твит. Из опубликованной записи интервью следует, что Коркер знал, что его записывают, и шутил, что ему это непривычно. Беседовавший с ним корреспондент Джонатан Мартин подтвердил, что сенатор знал, что его слова записывает и журналист, и его помощники из Конгресса.

Ссора Трампа и Коркера продолжается третий день. Как отмечает ABC News, это чревато тем, что сенатор может отказаться проголосовать за предложенную президентом налоговую реформу, тогда как Трампу крайне важен каждый голос соратников-республиканцев.

В минувшее воскресенье Трамп написал в Twitter, что отказал Коркеру в поддержке, когда тот попросил об этом, чтобы переизбраться на новый срок. Сенатор в тот же день в Twitter сравнил Белый дом с домом престарелых. Затем он дал The New York Times интервью, в котором заявил что Трамп руководит своей администрацией и правительством как если бы вел риалити-шоу и что президент своими твитами может нанести вред отношениям США с другими странами.