Сенатор Коркер заявил о риске «третьей мировой войны» из-за заявлений Трампа

Председатель комитета по международным отношениям сената США республиканец Боб Коркер назвал заявления американского президента Дональда Трампа в адрес других стран безрассудными угрозами, которые могут привести страну на «путь к третьей мировой войне». Об этом сенатор заявил в интервью The New York Times (NYT).

«Он беспокоит меня, – добавил Коркер. – Он должен беспокоить любого, кто заботится о нашей нации».

Сенатор отметил, что Трамп неоднократно подрывал дипломатию своими твитами, но не уточнил конкретных случаев: «Я знаю, что он навредил, в некоторых случаях он навредил нам, поскольку это связано с проводившимися переговорами, отправляя твиты».

Интервью было дано после того, как Трамп в воскресенье утром написал в Twitter, что Коркер решил не выставлять свою кандидатуру на выборах 2018 г., так как у него «не хватило мужества». По словам Трампа, сенатор «попросил» его одобрить переизбрание в Теннесси. «Я сказал «нет», и он отказался (сказал, что не может победить без моего одобрения)», – писал Трамп в Twitter. Он добавил, что Коркер просил назначить его госсекретарем. «Я сказал: «Нет, спасибо», – отметил президент США.

Коркер это категорически оспаривал, по его словам, Трамп призвал его снова участвовать в выборах и обещал поддержать его в этом случае.

В телефонном интервью NYT сенатор заявил, что Трамп представляет собой такой риск, что высокопоставленным должностным лицам администрации нужно защищать его от его собственных побуждений: «Я знаю, что каждый день в Белом доме – это попытка его сдержать». При этом Коркер несколько раз в ходе интервью отметил, что ему нравился Трамп, и он не желал ему вреда.

В Белом доме газете не ответили на просьбу прокомментировать заявления Коркера.