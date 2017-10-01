Трамп: Тиллерсон зря тратит время на переговоры с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки госсекретаря Рекса Тиллерсона вступить в переговоры с КНДР обречены на неудачу. Об этом он написал в Twitter.

«Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему чудесном государственному секретарю, что он зря тратит время в попытках вступить в переговоры с Маленьким Человеком-Ракетой (имеется в виду Ким Чен Ын. — Ред.). Береги силы, Рекс, мы сделаем то, что необходимо сделать!» — написал Трамп.

Ранее сегодня представитель КНДР заявил, что Пхеньян готов превратить США в «море пламени», если Вашингтон продолжит нагнетать напряженность в регионе.