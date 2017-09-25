Пентагон предложит Трампу варианты ответов на угрозы КНДР

Официальный представитель Пентагона Роберт Мэннинг заявил в понедельник, что ведомство представит президенту США Дональду Трампу варианты ответов на «провокации» со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает «РИА Новости».

Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил в понедельник, что США, по сути, объявили КНДР войну, и это дает стране право сбивать американские стратегические бомбардировщики даже за пределами северокорейского воздушного пространства.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что КНДР заканчивает создание ядерного арсенала. Он подчеркнул, что если Пхеньян продолжит угрожать мировой безопасности, то США будут готовы «уничтожить Северную Корею». Тогда Ли Ён Хо указал, что направление северокорейских ракет на США является «уже неизбежностью».