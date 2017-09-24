КНДР распространила видео с уничтожением американской военной техники

Северокорейский интернет-портал DPRK Today распространил серию фото- и видеоколлажей, на которых смоделировано уничтожение американских бомбардировщика B1-B, истребителя F-35 и авианосца Carl Vinson северокорейской ракетой «Пукгуксон».

Коллажи были распространены вскоре после того, как несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B в сопровождении истребителей совершили полет вдоль границ КНДР.

Накануне министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что направление северокорейских ракет на США является «уже неизбежностью». Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который пообещал полностью уничтожить КНДР, если это будет необходимо.