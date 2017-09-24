Трамп прокомментировал выступление главы МИД КНДР в ООН

Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на Генеральной ассамблее ООН. «Только что слушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты, то слишком долго они не протянут», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Ли Ён Хо заявил, что направление северокорейских ракет на США является «уже неизбежностью» - как реакция на «суицидальную миссию» Трампа. «Этот человек попытался оскорбить высшее достоинство моей страны, назвал нас любителями ракет. Сделав это, он совершил необратимую ошибку. Сейчас направление наших ракет на континентальную территорию Соединенных Штатов можно считать уже неизбежностью», — сказал министр.

Трамп в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН назвал Ким Чен Ына Rocket Man и пообещал полностью уничтожить КНДР, если это будет необходимо для защиты союзников США.