Стратегические бомбардировщики США совершили полет рядом с КНДР

Несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B совершили полет вдоль границ КНДР, сообщил Пентагон. Самолеты пролетели к востоку от КНДР, продвинувшись «к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI в.», отметили в военном ведомстве США.

«Это было демонстрацией решимости США и напоминание о том, что в распоряжении президента есть множество военных вариантов для ликвидации любых угроз», — заявили в Пентагоне. Там подчеркнули, что США готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты от КНДР.

Накануне КНДР пригрозила испытаниями сверхмощной водородной бомбы в Тихом океане. Таким образом в Пхеньяне отреагировали на слова президента США Дональда Трампа в ООН о готовности «полностью разрушить» КНДР.