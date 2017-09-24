Лавров: США не решатся нанести удар по КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США не решатся нанести удар по КНДР, потому что знают о наличии у Пхеньяна ядерного оружия. «По Корее американцы не нанесут удар, потому что они не то что подозревают, а они знают точно, что у нее есть ядерная бомба», — сказал Лавров в эфире НТВ.

«По Ираку американцы ударили исключительно потому, что у них была стопроцентная информация о том, что не осталось там никакого оружия массового уничтожения», — отметил Лавров.

Отвечая на вопрос о том, как можно остановить поток взаимных угроз, которыми обмениваются в последние дни Вашингтон и Пхеньян, министр сказал: «Только лаской, внушением, убеждением».