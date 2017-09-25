МИД КНДР заявил о праве Пхеньяна сбивать военные самолеты США

Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил, что Пхеньян имеет право принимать жесткие ответные меры после того, как США, по сути, «объявили войну» Северной Корее. Об этом информирует в понедельник BBC News.

В частности, по его словам, Пхеньян оставляет за собой право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР заканчивает создание ядерного арсенала. Он подчеркнул, что, если Пхеньян продолжит угрожать мировой безопасности, то США будут готовы «уничтожить Северную Корею». Тогда Ли Ён Хо указал, что направление северокорейских ракет на США является «уже неизбежностью».

Впоследствии несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B в сопровождении истребителей совершили полет вдоль границ КНДР. После этого северокорейский интернет-портал DPRK Today распространил серию фото- и видеоколлажей, на которых смоделировано уничтожение американских бомбардировщика B1-B, истребителя F-35 и авианосца Carl Vinson северокорейской ракетой «Пукгуксон».