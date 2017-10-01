США направят авианосную ударную группу к берегам КНДР

Пентагон в середине октября направит к берегам КНДР авианосную ударную группу ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan для проведения совместных с Южной Кореей учений. Об этом сообщил представитель Сеула.

«Мы ведем консультации с США по плану действий авианосной ударной группой, возглавляемой атомным авианосцем Ronald Reagan, в Восточном море в районе 15 октября», — сказал южнокорейский военный.

В рамках учений корабли ВМС США и Южной Кореи потренируются в обнаружении пусков, отслеживании траекторий полетов и перехватах северокорейских баллистических ракет.

Ранее представитель северокорейского комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявил, что Пхеньян готов превратить США в «море пламени», если Вашингтон продолжит нагнетать напряженность в регионе.