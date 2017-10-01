В КНДР заявили о готовности превратить США в «море пламени»

Представитель северокорейского комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) заявил, что Пхеньян готов превратить США в «море пламени», если Вашингтон продолжит нагнетать напряженность в регионе, передает южнокорейское агентство «Ренхап».

«Заявление председателя госсовета КНДР является ультиматумом американским агрессорам, потерявшим рассудок и заметавшимся перед мощной армией чучхейской Кореи, и критически важным предупреждением, которое декларирует жесточайшую позицию о том, что старых сумасшедших обязательно проучат, ответив огнем на огонь», — приводит агентство заявление чиновника.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом готов к военному варианту решения северокорейской проблемы, хотя по-прежнему не считает его предпочтительным.

На прошлой неделе США ввели санкции в отношении восьми банков Северной Кореи. Ограничительные меры также коснутся 26 сотрудников этих банков, в том числе трех представителей северокорейских банков в России.