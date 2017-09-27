Трамп предупредил о готовности к «разрушительному» удару по КНДР

Белый дом готов к военному варианту решения северокорейской проблемы, хотя по-прежнему не считает его предпочтительным, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции. «Мы полностью готовы ко второму варианту, а не к предпочтительному варианту… Но если мы выберем этот вариант, он будет разрушительным, говорю вам, разрушительным для Северной Кореи. Это называется военным вариантом. Если придется, мы сделаем это», - приводит его слова Reuters.

Непосредственных изменений в военном статусе КНДР Вашингтон сейчас не фиксируют. Официальный представитель США рассказал, что спутниковые снимки зафиксировали небольшое количество северокорейских военных самолетов, перемещающихся на восточное побережье, но принципиально это не меняет военную позицию Северной Кореи.

23 сентября американский бомбардировщие B-1B Lancer в сопровождении истребителей пролетел над водами к востоку от Северной Кореи. В Белом доме это назвали демонстрацией возможностей Трампа.

Накануне Минфин США ввел ограничения для восьми банков КНДР.