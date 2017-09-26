Минфин США ввел ограничительные меры против восьми банков КНДР
Министерство финансов США во вторник ввело санкции против восьми банков Северной Кореи.
Ограничительные меры также коснутся 26 сотрудников этих банков, в том числе трех представителей северокорейских банков в России.
Президент США Дональд Трамп говорил о том, что Вашингтон планирует ужесточить санкции против Северной Кореи, на минувшей неделе. Американский лидер также призвал другие страны вводить собственные ограничительные меры против КНДР.