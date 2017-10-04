Тиллерсон опроверг сообщения о размолвке с Трампом

Госсекретарь СШ Рекс Тиллерсон заявил, что ни разу не думал об отставке и что он привержен воплощению политики президента Дональда Трампа в международных отношениях. Как передает Reuters, так он прокомментировал сообщение NBC News о том, что он давно недоволен политикой и риторикой президента и ушел бы летом в отставку, если бы не вмешались вице-президент Майк Пенс и другие политики. «Вице-президенту ни разу не приходилось убеждать меня остаться госсекретарем, потому что я не думал об отставке», - заявил он. Он заверил, что его желание способствовать успеху политики президента так же сильно, как и в первый день в должности. Внешняя политика президента, по его словам, ломает стереотипы людей о достижимом.

Опроверг информацию NBC News и Пенс, сообщает Business Insider. Его помощник Джеррод Эйген заявил, что Пенс с Тиллерсоном никогда не обсуждали отставку госсекретаря.

Трамп в Twitter отметил, что историю NBC News опровергли и Тиллерсон, и Пенс, так что NBC следует извиниться перед Америкой. Он заявил, что NBC News - «фейковые новости» и еще более нечестные, чем CNN, так что неудивительно, что у них такие низкие рейтинги.

По утверждению трех источников NBC News, на встрече в Пентагоне с участием чиновников администрации Трампа, отвечающих за вопросы государственной безопасности, Тиллерсон открыто критиковал президента и якобы назвал его недоумком (moron).

У Тиллерсона прямо попросили это прокомментировать. Прямого опровержения журналисты не получили, отмечает Reuters. Госсекретарь заявил, что не будет реагировать на подобные мелочи, там, откуда он родом, на такую ерунду не обращают внимания. Он отметил, что Трамп толковый человек (smart) и требует результатов.

Источники NBC News не знают, в курсе ли Трамп того, что Тиллерсон говорил о нем в Пентагоне. Трамп об этом узнал еще до публикации информации NBC, утверждает источник CNN, информированный о беседе в военном ведомстве. Высокопоставленный источник CNN в Белом доме подтвердил, что определенные трения между госсекретарем и администрацией имеют место, но они больше касаются не Трампа, а других чиновников. По его данным, Тиллерсон очевидным образом все больше недоволен непредсказуемостью своей работы.