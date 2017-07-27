Тиллерсон опроверг слухи о скорой отставке

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг слухи о своей скорой отставке. Как сообщает CNBC, на прямой вопрос журналиста чиновник ответил, что никуда не уходит. На вопрос, как долго он собирается оставаться на посту, Тиллерсон ответил: так долго, как это позволит президент. На вопрос об отношениях с Дональдом Трампом он ответил: хорошие.

Тиллерсон может уйти из госдепартамента после зимних каникул, когда проработает год госсекретарем, сообщила в понедельник CNN со ссылкой на друзей госсекретаря. Другие источники телекомпании полагают, что отставка может состояться еще раньше. По их утверждению, Тиллерсон устал от нарастающих разногласий с Трампом по политическим и кадровым вопросам, а также недоволен тем, как президент публично критикует министра юстиции Джеффа Сешнса. Иностранные дипломаты рассказывают CNN, что не раз видели, как госсекретарь США якобы хватается за голову, читая твиты президента, обесценивающие встречи с участием Тиллерсона. О том, что госсекретарь задумался, как долго ему стоит оставаться в этой должности, сообщило и Politico. Близкий к госсекретарю сенатор Боб Коркер высказал мнение, что Тиллерсон все же устоит.

26 июля представитель Белого дома Хизер Ноэрт назвала ложными сообщения о планах Тиллерсона подать в отставку. Она отметила, что госсекретарь нормально работает, как и другие чиновники администрации, поддерживая здоровый диалог с президентом, его советниками и другими членами кабинета.