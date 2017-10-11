Путин: объем товарооборота между странами СНГ в этом году достиг $75 млрд

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что экономическая активность между странами СНГ восстанавливается. Объем товарооборота с начала года вырос на 25% и достиг $75 млрд. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета глав СНГ в расширенном составе.

«С начала года наблюдается восстановление экономической активности в наших странах. В частности, на 25% вырос объем взаимного товарооборота. Он достиг $75 млрд», - уточнил Путин.

По его словам, для устойчивого роста товарообмена в будущем между странами СНГ необходимо усовершенствовать режим свободной торговли, устранить барьеры на пути движения товаров, упростить таможенные процедуры.