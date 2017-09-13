Россия ограничит импорт сахара из Казахстана и Белоруссии

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Российские производители сахара работают без прибыли, сетует финансовый директор Sucden в России Глеб Тихомиров Максим Стулов / Ведомости

Россия может ограничить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана, заявил «Ведомостям» министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Эти страны беспошлинно импортируют сахар-сырец, перерабатывают его, а затем продают дешевый сахар, в том числе в России, объяснил он.

Основной поставщик тростникового сахара-сырца в мире – Бразилия: на нее приходится больше половины мировой торговли сахаром, замечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрных рынков Евгений Иванов. Импорт сахара в Россию ограничен пошлиной: $140–250 за 1 т сырца и $340 – белого сахара.

В России много своего сахара: в 2017 г. будет произведено 6,5 млн т при потреблении около 5,8 млн т (данные Минсельхоза). «С одной стороны, у нас перепроизводство сахара, излишки [700 000 т], которые мы должны вывезти. С другой – недобросовестная политика партнеров, Белоруссии и Казахстана, которые сбрасывают на наш рынок сахар из третьих стран», – отметил министр, добавив, что это давит на рынок – с начала августа по сентябрь цена упала почти вдвое: сахар подешевел с 44 до 26 руб. за 1 кг.

Из-за этого российские производители сахара работают без прибыли, сетует финансовый директор Sucden в России Глеб Тихомиров.

В результате производство российского сахара стало неконкурентоспособным, указывает Ткачев, наши предприятия в убытках – многие в предбанкротном состоянии. По его словам, Министерство сельского хозяйства должно принять ряд эффективных мер по упорядочиванию рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения).

Иначе в будущем году сократятся посевные площади и ухудшится экономическая ситуация на заводах, перечисляет Ткачев: «Под угрозой продовольственная безопасность, независимость [страны] по сахару. Тем более мы сегодня серьезно думаем об экспорте, делаем первые шаги в этом направлении».

В странах ЕАЭС единая таможенно-тарифная политика, напоминает сотрудник пресс-службы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В Белоруссии и России при ввозе сахара-сырца действует обычная ввозная таможенная пошлина. Нулевая же пошлина в Казахстане, Киргизии и Армении связана с отсутствием там внутреннего производства, отмечает сотрудник ЕЭК, но по такой ставке они могут ввезти не больше, чем потребляет страна: всё, что сверху, облагается пошлиной по единому тарифу.

Белоруссия может компенсировать своим производителям сахара уплаченную пошлину, рассказывают два чиновника, знакомых с ходом дискуссии по этому вопросу. «Надо, чтобы все честно платили импортную пошлину и государства компаниям ее не компенсировали, тогда все будут в одинаковых условиях», – говорит гендиректор «Русагро» Максим Басов, иначе сахар надо изъять из режима свободной торговли. Представители минсельхозов Белоруссии и Казахстана на вопросы не ответили.

Льготные условия импорта сахара в страны – партнеры по ЕАЭС создают «неравные условия» в странах СНГ, замечает предправления Союзроссахара Андрей Бодин. Казахстан ввозит белый сахар из Европы для производства кондитерских изделий и напитков и сахар-сырец из Бразилии и Таиланда для переработки – при наличии в России излишков это давит на рынок всего единого таможенного пространства, указывает Бодин, а Белоруссия выпускает собственный сахар с излишком и продолжает ввозить сахар-сырец.

По данным Росстата, за первое полугодие Россия импортировала 130 000 т белого сахара из стран СНГ. В основном это Белоруссия, указывает Иванов и подтверждают данные Белстата. Все страны ЕАЭС должны проводить единую политику торговли, говорит он, но в России много лет заградительная пошлина на импорт и по сахару нет льготных режимов, а у других стран они есть. Проблема существует давно, но в этом году она, как никогда, актуальна из-за снижения мировых цен (на 30% – Союзроссахар), а также рекордного производства в России.