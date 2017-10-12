«Коммерсантъ» узнал о планах ЦБ по санации страховщиков

Для санации проблемных страховщиков ЦБ намерен создать Фонд консолидации страхового сектора - по аналогии с банковским сектором, из своих «обособленных средств». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный регулятором пакет поправок к законам «Об организации страхового дела», о ЦБ и «О несостоятельности (банкротстве)».

Документ определяет условия санации – несвоевременное исполнение предписаний ЦБ о резервах или наличие признаков «неустойчивого финансового положения». В этом случае регулятор имеет право ввести временную администрацию на срок до года. При этом на анализ финансовой устойчивости страховщика отводится 55 календарных дней.

Полномочия временной администрации могут быть переданы УК. На время ее работы прекращаются полномочия органов управления страховщика. Администрация имеет право закрывать как филиалы, так и саму страховую кампанию. Временная администрация может ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов или принять решение о допэмиссии страховщика.

УК сможет менять уставный капитал, принимать решения о реорганизации и продавать имущество, использовать кредиты ЦБ без обеспечения на срок до пяти лет с возможностью продления еще на столько же. Страховщику может оказываться финпомощь в случае приобретения 75% его долей.

Фонд консолидации страхового сектора получит право приобретать доли компаний, «в том числе по цене выше их номинальной стоимости», и продавать по ценам ниже номинала.

Страховщики считают проект излишне жестким. По мнению президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, это существенное ужесточение надзора на рынке. «Появляется возможность превентивных мер для недопущения банкротства страховщика, но права регулятора по вмешательству в деятельность компаний становятся беспрецедентными», - говорит он.