Посол России в США призвал прекратить захват дипсобственности

Посол России в США Анатолий Антонов назвал «оскорбительными действиями» со стороны американских властей снятие флагов с российских дипломатических объектов в Сан-Франциско и Вашингтоне.

«Мы рассматриваем это как недружественные шаги США, которые идут вразрез звучавшим ранее заверениям о желании налаживать отношения», — цитирует ТАСС дипломата. По мнению Антонова, подобные шаги только осложняют российско-американский диалог. «Вся ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений лежит исключительно на официальном Вашингтоне», - добавил он.

Дипломат потребовал «незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США». «Вернуть наши флаги на здания, принадлежащие Российской Федерации. И не допускать подобного впредь», - заключил Антонов.

В конце августа власти США потребовали от России закрыть консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Российские дипломаты должны были покинуть генконсульство к 1 октября. Тогда МИД России заявил, что действия Вашингтона являются захватом дипсобственности. Американская сторона отвергала обвинения, подчеркивая, что спецслужбы находились на территории генконсульства для проверки, было ли освобождено здание.

11 октября в Twitter российского посольства в США появилось сообщение о том, что в Сан-Франциско украли российские флаги со зданий консульств. Американской стороне был направлен протест и требование вернуть государственные символы России.

В госдепартаменте США на недовольство Москвы ситуацией с флагами ответили, что они «были почтительно опущены» с «бывших российских консульских объектов в Сан-Франциско и благополучно хранятся в каждом из зданий».