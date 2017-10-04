Посольство России показало видео вторжения в генконсульство в Сан-Франциско

Посольство России опубликовало видео вторжения сотрудниками госдепартамента в генконсульство в Сан-Франциско. Этим видео и сопровождающем его сообщением российская сторона ответила на заявление госдепа США, который отверг обвинения российского МИДа в захвате здания генконсульства. Официальный представитель ведомства Хизер Нойерт уточнила, что представители дипломатической службы безопасности лишь «прошли» по территории генконсульства, с тем чтобы «осмотреться» и убедиться, что в них никто не живет.

В сообщении посольство России настаивает, что это было «вторжение» и подчеркивает, что сотрудники службы безопасности госдепа зашли в здание генконсульства, в котором жили сотрудники дипмиссии, для проведения осмотра.

3 сентября США потребовали свернуть деятельность генконсульства в Сан-Франциско. Также Вашингтон настоял на освобождении резиденции генконсула, закрытии российского торгпредства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке. Власти США «любезно», по словам Нойерт, дали сотрудникам российского генконсульства время на сборы до 1 октября, после этого помещение должно быть полностью очищено.