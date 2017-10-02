МИД России сообщил о проникновении спецслужб США на территорию российских объектов

Министерство иностранных дел России сообщило о проникновении спецслужб США на территорию российских объектов в Сан-Франциско.

«Американцы опять лезут в нашу собственность в Сан-Франциско. Представители спецслужб и полиции США продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, нарушая тем самым международное право и собственное законодательство», – говорится в сообщении МИДа на Facebook.

В сообщении не уточняется, о каких российских объектах идет речь.

Власти США в конце августа потребовали от России закрыть консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В Москве считают это решение грубейшим нарушением международного права и решили обратиться в суд.

Ранее МИД уже публиковал в Facebook видео, на котором представители американских силовых структур ведут «неизвестные работы» на крыше здания российского генконсульства в Сан-Франциско. В подписи к ролику отмечалось, что американские силовики «хозяйничают без разрешения», «уродуют дорогой паркет» и ведут себя как рейдеры. В госдепартаменте США называли ложными заявления российского МИДа о проведении обысков и причинении повреждений консульству России в Сан-Франциско.