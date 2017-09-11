Лавров рассказал о дальнейших действиях Москвы в отношении дипмиссии США

Российские власти планируют привести условия работы и численный состав диппредставительств США в России в полное соответствие с паритетом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Если уж они [США] взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом», - сказал Лавров на пресс-конференции в столице Иордании Аммане.

Министр напомнил, что Москва «попросила США привести в соответствие их дипломатическое присутствие в том, что касается персонала, на российской территории в соответствии с количеством сотрудников наших загранучреждений в США». Лавров напомнил, что в общую цифру были включены все, кто работает в представительстве России при ООН и не имеет отношения к посольству США.

«Тем не менее мы проявили в этом добрую волю. США как бы прикарманили наш этот добрый жест и сказали: "Раз русские хотят паритета, тогда пусть закрывают одно из четырех генеральных консульств, потому что у нас, в России, только три генеральных консульства", - сказал Лавров.

В конце июля МИД России объявил об ответных мерах на принятые конгрессом США санкции, а также на высылку в декабре 2016 г. 35 российских дипломатов и арест двух принадлежащих России объектов недвижимости. С 1 августа посольство США лишилось права использовать дачу посла в Серебряном Бору и склад в Чертанове, а к 1 сентября американцам пришлось уменьшить дипломатический и технический персонал в России до 455 человек.