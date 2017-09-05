Путин напомнил о праве сократить дипмиссию США еще на 155 человек

Президент Владимир Путин заявил, что для «полного паритета» между российской и американской дипмиссиями следует сократить еще 155 американских дипломатов.

Россия оставляет за собой такое право, но пока не будет этого делать, отметил Путин на пресс-конференции в Сямэне по итогам саммита БРИКС.

Он также заявил, что даст поручение МИД России обратиться в суд в связи с решением Вашингтона запретить Москве пользоваться консульствами и торговыми представительствами.

«Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система», – добавил президент. Путин назвал подобные действия США беспрецедентными. Он напомнил, что у него юридическое образование и что право собственности состоит из трех элементов: права владения, использования и распоряжения. «Американская сторона лишила российское государство права пользоваться нашим имуществом», – добавил президент.

Россия закрыла свое генконсульство в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Прекратить работу этих учреждений ко 2 сентября госдепартамент США потребовал 31 августа. Как пояснила представитель госдепа Хизер Нойерт, это сделано «в духе паритета, которому привержена российская сторона»: требования Москвы о сокращении состава американской дипмиссии США полностью выполнили и «в результате у обеих стран остаются по три консульства».

С 23 августа посольство США в России приостановило выдачу неиммиграционных виз. Такое решение связано с ограничением количества сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. 1 сентября 2017 г. процедура выдачи неиммиграционных виз возобновится в Москве, однако в консульствах США в России она будет приостановлена на неопределенный срок.

Москва потребовала сократить штат американской дипмиссии до 455 человек, а также запретила американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору в ответ на поддержку конгрессом новых антироссийских санкций. Однако по форме требования Кремля больше похожи на ответ администрации предыдущего президента – Барака Обамы. В декабре 2016 г. он ввел против России антихакерские санкции, объявив предварительно о ее вмешательстве в американские выборы. Тогда из США были высланы 35 российских дипломатов, а дипмиссия лишилась двух своих резиденций.