Россия подаст в суд на США из-за скандала с дипмиссиями

Дипломатический штат США в России можно сократить еще на 155 человек, сказал президент Путин

Путин поручит МИДу подать в суд на власти США Tyrone Siu / Reuters

Президент России Владимир Путин сегодня назвал беспрецедентным отъем дипломатической собственности в США у России и сказал, что попросит МИД обратиться в суд. Также он не исключил дальнейшего сокращения численности американских дипломатов в России.

«Мы договорились с партнерами, что количество сотрудников посольств в России и США должно быть паритетным, – заявил Путин на пресс-конференции по итогам девятого саммита БРИКС, который прошел в китайском Сямэне. – В эти 455 дипломатических работников... мы включили – условно включили – и 155 человек, работающих при ООН... Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше».

«Сокращение наших дипломатических учреждений – это их право. Другое дело, что делалось это в хамской манере. Это не украшает наших американских партнеров. Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией... Американцы, наверное, действительно великий народ, если терпят людей... с таким низким уровнем политического сознания», – продолжил Путин.

«Что касается отъема дипсобственности – это беспрецедентно. Я как выпускник юрфака, могу сказать, что есть три типа права на собственность: право собственности, владения и распоряжения. Это явное нарушение российских прав на использование собственности. Для начала я попрошу МИД обратиться в суд с этим вопросом. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система», – добавил президент.

31 августа власти США потребовали прекращения деятельности Генконсульства России в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и отделения торгпредства в Нью-Йорке ко 2 сентября. Госдепартамент США назвал это действием в духе паритета, которому так привержена российская сторона. Перед передачей зданий в них прошли незаконные обыски с участием сотрудников ФБР, заявили в российском МИДе. Госдепартамент США назвал эти действия обходом и инспекцией и опроверг присутствие агентов ФБР.

В конце июля МИД России объявил об ответных мерах на принятые конгрессом США санкции, а также на высылку в декабре 2016 г. 35 российских дипломатов и арест двух принадлежащих России объектов недвижимости. С 1 августа посольство США лишилось права использовать дачу посла в Серебряном Бору и склад в Чертанове, а к 1 сентября американцам пришлось уменьшить дипломатический и технический персонал в России до 455 человек.