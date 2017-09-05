Эксперт рассказал об опасностях иска России к США

У обращения в суд с имущественным иском по поручению Путина мало перспектив

Окна генконсульства России в Сан-Франциско Stephen Lam / Reuters

Обращение России в суд на США по поручению президента Владимира Путина проблематично по нескольким причинам, рассказал «Ведомостям» адвокат Double Bridge Law Сергей Усоскин.

Россия могла бы обратиться с иском в международный суд или национальный суд США, но первый вариант возможен только при наличии специального соглашения между странами, которого нет. «Такая практика есть, когда американские суды рассматривают требования других государств в национальных судах. Однако главная опасность здесь – возможное противоречие между международным и национальным правом. Может возникнуть такая ситуация, когда приоритет отдадут праву национальному, и окажется, что ему как раз всё соответствует», – отметил адвокат.

Другая проблема – имущественный вопрос могут перевести в политическую плоскость и даже заблокировать рассмотрение в суде: такие прецеденты были, говорит Усоскин. «Маршалловы острова подали иск в районный суд США из-за того, что США не исполняют свои обязательства по сокращению ядерного вооружения согласно договору о сокращении ядерного оружия. Суд постановил, что это вопрос внешней политики, а не права, и заблокировал рассмотрение», – напоминает юрист.

Еще одна опасность – встречные иски: например, американцы могут подать иск на Россию за запрет использования дачи в Серебряном Бору, считает адвокат.

Сегодня Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне заявил, что поручит МИД России обратиться в суд в связи с «беспрецедентным» отъемом дипломатической собственности в США. «Это явное нарушение российских прав на использование собственности. Для начала я попрошу МИД обратиться в суд с этим вопросом. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система», – заметил Путин.

31 августа власти США потребовали прекращения деятельности Генконсульства России в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и отделения торгпредства в Нью-Йорке ко 2 сентября. Госдепартамент США назвал это действием в духе паритета, которому так привержена российская сторона.