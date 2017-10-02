МИД России: США полностью захватили все помещения генконсульства в Сан-Франциско

Представители американских властей заняли здание генконсульства России в Сан-Франциско. В полное распоряжение они получили резиденцию генконсула, взломав двери и проведя обыск. Об этом говорится в заявлении российского МИДа.

«Власти США не вняли голосу разума и не отказались от своих противоправных намерений... Ими полностью захвачены все помещения генерального консульства России в Сан-Франциско - жилая часть его административного здания, в служебной зоне которого уже месяц хозяйничают американские спецслужбы, и отдельная резиденция генконсула», - говорится в заявлении.

В российском МИДе считают, что Вашингтон грубо нарушил международное право. «С декабря прошлого года американцы силой захватили уже пять российских дипломатических объектов, являющихся нашей собственностью», - отметили в ведомстве.

«Представители американских спецслужб только что вновь вошли в здание нашего генерального консульства в Сан-Франциско», — говорится в официальном аккаунте МИДа в Twitter.

Ранее российский МИД сообщал, что спецслужбы США пытались проникнуть в здание генконсульства в Сан-Франциско ночью 1 октября.