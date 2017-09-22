Посол России в США сообщил о работе над иском по вопросу дипломатической собственности

Россия работает над подготовкой иска в суд по поводу ситуации вокруг дипломатической собственности России в США. Об этом заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы работаем над выполнением поручения президента по подготовке иска», - сказал он, отвечая на вопрос «Интерфакса». Он отметил, что «надо изучить все материалы».

Президент Владимир Путин 5 сентября заявил в Сямэне, что Москва обратится в суд из-за нарушения имущественных прав России в США.

В середине сентября газета «Коммерсантъ» писала, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон несколько раз за закрытыми дверями предлагал министру иностранных дел России Сергею Лаврову выставить заблокированную Вашингтоном российскую дипсобственость на продажу.

2 сентября США арестовали три здания – генконсульства России в Сан-Франциско и Вашингтоне, выкупленные Москвой, и находящийся в аренде офис торгпредства в Нью-Йорке. В декабре 2016 г., в конце правления экс-президента США Барака Обамы, России также был заблокирован доступ к дипдачам в Нью-Йорке и Мэриленде.

Американский портал о недвижимости Trulia.com оценивает стоимость здания генконсульства в Сан-Франциско в $50 млн - $1287 за 1 кв. фут из расчета 37 500 кв. футов (3483 кв. м) общей площади.