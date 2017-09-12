В посольстве России назвали «издевательским» заявление госдепа США об обысках

В посольстве России в США раскритиковали заявление представителя госдепа Хизера Науэрта об обысках и досмотре российского генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне, которые были названы «прогулками».

Эти комментарии «откровенно издевательские», говорится в заявлении на сайте посольства.

«На самом деле речь идет о беспрецедентных шагах, противоречащих двусторонним конвенциям, международному праву и внутреннему законодательству самих США. Где гарантия, что в целях таких «прогулок» представители американских спецслужб в следующий раз не придут с облавой на другие наши объекты дипсобственности?» – отмечается в сообщении.

В конце августа власти США потребовали прекращения деятельности генконсульства России в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и отделения торгпредства в Нью-Йорке ко 2 сентября. В МИД России заявляли, что перед передачей зданий в них прошли незаконные обыски с участием сотрудников ФБР, госдепартамент называл эти действия обходом и опровергал присутствие агентов ФБР.