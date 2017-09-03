Захарова заявила о желании США заполучить российскую дипсобственность

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала 2 сентября «черным днем в истории американской дипломатии». «Вот так подставить свои спецслужбы, вы знаете, это, конечно, колоссальнейший провал», — сказала Захарова в эфире канала «Россия 1».

Она также заявила о желании американских властей заполучить российскую дипломатическую собственность. «Нам напрямую сказали, что ожидают, что мы продадим эти объекты американскому государству», — сказала Захарова.

Россия 2 сентября по требованию госдепартамента передала американским властям генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Перед этим в зданиях прошли незаконные обыски с участием сотрудников ФБР, заявили в российском МИДе. В госдепартаменте США происходящее назвали обходом и инспекцией и опровергли присутствие на месте агентов ФБР.