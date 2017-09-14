«Коммерсантъ» узнал о призывах госдепартамента к продаже российской дипсобственности

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон несколько раз за закрытыми дверями предлагал министру иностранных дел России Сергею Лаврову выставить заблокированную Вашингтоном российскую дипсобственость на продажу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

2 сентября США арестовали три здания – генконсульства России в Сан-Франциско и Вашингтоне, выкупленные Москвой, и находящийся в аренде офис торгпредства в Нью-Йорке. В декабре 2016 г., в конце правления экс-президента США Барака Обамы, России также был заблокирован доступ к дипдачам в Нью-Йорке и Мэриленде.

Американский портал о недвижимости Trulia.com оценивает стоимость здания генконсульства в Сан-Франциско в $50 млн - $1287 за 1 кв. фут из расчета 37 500 кв. футов (3483 кв. м) общей площади.

Россия продавать имущество не намерена. Вчера замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва намерена нанять «солидную американскую юридическую фирму» для подачи иска против руководства США».