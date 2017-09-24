Лавров рассказал о подготовке иска к США в связи с изъятием дипсобственности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о подготовке документов для обращения в суд по поводу изъятия российской дипсобственности в США.

«Мы говорим с адвокатами, собираем информацию о том, какая адвокатская контора какое мнение имеет в предварительном плане. Но это дело такое — затягивать не будем, но и тут спешить не следует», — сказал Лавров в эфире НТВ.

Власти США в конце августа потребовали от России закрыть консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В Москве считают это решение грубейшим нарушением международного права и решили обратиться в суд.