Госдеп рассказал о «почтительно опущенных флагах» в бывшей дипмиссии России

Флаги с «бывших российских консульских объектов в Сан-Франциско» были «почтительно опущены и благополучно хранятся в каждом из зданий», приводит Reuters заявление представителя Госдепартамента США.

Ранее 11 октября российское посольство в США обвинило американские власти в том, что флаги с принадлежащего России здания, где ранее располагалось генконсульство в Сан-Франциско, были «сорваны» и «украдены». В связи с этим Москва выразила протест. Позже стало известно, что со здания бывшего торгпредства в Вашингтоне российский флаг также исчез.

В конце августа власти США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Так США отреагировали на июльские требования России сократить американский дипкорпус на 755 человек – до 455 сотрудников, в ответ на усиление санкционного давления на Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков сравнивал закрытие консульств с рейдерским захватом.

Накануне в российском МИДе не исключали, что Россия может настоять на новом сокращении американской миссии в России – еще на 150 человек, до 300 сотрудников. Директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко пояснил, что эти действия могут стать ответом на развитие ситуации вокруг дипсобственности России.