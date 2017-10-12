США сняли российские флаги с дипобъектов в Сан-Франциско

С российских дипломатических объектов в Сан-Франциско власти США сняли российские флаги. «Очередное позорное событие. В Сан-Франциско украли российские флаги со зданий консульств. Требуем от американских властей вернуть наши госсимволы», — сообщает российское посольство в США на своей странице в Twitter.

«Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги», — уточняется в аккаунте посольства в Facebook. «Рассматриваем это как крайне недружественный шаг. Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», - говорится в заявлении.

Власти США в конце августа потребовали от России закрыть консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Российские дипломаты должны были покинуть генконсульство здание к 1 октября. Тогда МИД России обвинил Вашингтон в захвате российской дипсобственности и проведении обысков на объектах, с которых не был снят дипломатический и консульский иммунитет. Здание генконсульства находится в собственности России.

В Вашингтоне тогда отвергли обвинения, уточнив, что присутствие спецслужб на территории российского генконсульства потребовалось для того, чтобы проверить, очищено ли здание.