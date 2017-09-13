Захарова назвала «перформансом» реакцию США на дым над генконсульством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «продолжением антироссийского перформанса в США» заявление Управления качеством воздуха города Сан-Франциско о нарушениях правил сжигания мусора в расположенном в этом городе генконсульстве российскими дипломатами.

«Очередное представление разворачивается под названием "Русские отравили Сан-Франциско". Зачем? В том числе, чтобы оправдать варварские действия американских спецслужб на территории российского генконсульства», - написала Захарова в Facebook.

Управление качеством воздуха Сан-Франциско обвинило российскую дипмиссию в нарушении правил утилизации мусора из-за черного дыма, который поднимался над зданием консульства России перед его закрытием в начале сентября.

Управление качеством воздуха заявило, что в консульстве жгли «материал, который сжигать запрещено», обвинив сотрудников консульства в нарушении правил сжигания мусора. Дипломатам грозит штраф, его точная сумма пока не определена.