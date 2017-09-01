Помощник президента России сравнил закрытие российских консульств в США с рейдерством

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона спокойно подумает о возможных вариантах ответа на очередные действия США в отношении российских консульств, и сравнил их с рейдерским захватом.

«Речь идет о дальнейшей эскалации напряженности в двустороннем контексте, мы сожалеем об этом, но спокойно подумаем, каким образом мы могли бы ответить», - сказал Ушаков на брифинге в Москве. «Это сделано в виде рейдерского захвата, потому что с первого сентября генконсульство в Сан-Франциско прекращает свою работу. Полтора суток дали, чтобы закрыть, почему, зачем - невозможно понять», - сказал Ушаков.

Говоря о возможном ответе России, Ушаков отметил, что Москве «с одной стороны, не хочется вообще входить в клинч, потому что кто-то должен проявить благоразумие и остановиться».

Помощник президента отметил, что лишь накануне в Вашингтон прибыл новый российский посол Анатолий Антонов, у которого теперь будет много работы с самых первых дней своей деятельности на этом посту. «К сожалению, спираль недружественных провокационных действий раскручивается», - констатировал Ушаков.

Накануне вечером стало известно, что власти США решили закрыть консульство России в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипломатического присутствия в России. Официальному объявлению госдепартамента США предшествовал звонок госсекретаря США Рекса Тиллерсона министру иностранных дел России Сергею Лаврову.