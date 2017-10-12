В Госдуме попросили МИД помочь россиянам, обвиняемым в подготовке переворота в Черногории

Депутат Госдумы, председатель партии «Родина» попросил министра иностранных дел Сергея Лаврова сообщить, что делает МИД для защиты россиян Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Попова, обвиняемых в попытке устроить государственный переворот в Черногории. Как передает ТАСС, также он попросил, чтобы МИД принял дополнительные усилия, чтобы подозреваемые вернулись в Россию. Агентство ссылается на копию обращения депутата.

Ссылаясь на публикации в СМИ, депутат сообщил, что эти россияне и лидеры оппозиционного «Демократического фронта» Милан Кнежевич и Андрия Мандич по-прежнему находятся под следствием, уголовное дело о государственном перевороте рассматривает Высший суд Черногории, а «жизнь и здоровье наших соотечественников вызывают серьезное беспокойство».

В феврале 2017 г. специальный прокурор Черногории Миливой Катнич заявил в телеэфире, что Россия причастна к подготовке переворота в Черногории в 2016 г. Катнич расследовал попытку убить Мило Джукановича 16 октября, взять под контроль парламент и совершить госпереворот и отмечал, что к этим действиям причастна группа российских националистов. Сообщалось, что группа, которая должна была убить Джукановича, была сформирована на территории Сербии, Черногории и России и что по делу были задержаны 20 граждан Сербии, еще трое были объявлены в розыск. Затем СМИ узнали, что по делу о попытке госпереворота проходят лидеры «Демократического фронта» Андрия Мандич и Милан Кнежевич, водитель Мандича Михаило Чадженович, двое российских граждан - Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, а также девять граждан Сербии.

По данным издания Vijesti, Попов и Шишмаков/Широков 26 сентября встретились в Москве с лидером националистической организации «Сербские волки» Александром Синджеличем, представили ему план переворота и дали инструкции устроить беспорядки в Черногории. Также они якобы поручили ему найти в Сербии как можно больше людей для участия в заговоре и что командовать ими должен был бывший командующий сербской жандармерией Дикич. Также про показания Синджелича писал «Коммерсантъ». Также Синджеличу было поручено закупить оружие и униформу для заговорщиков и для этого он получил не менее 200 000 евро, утверждает следствие.

Times называла Шишмакова/Широкова капитаном ВМФ России и «разоблаченным агентом ГРУ». Попова «агентом ГРУ» называла The Telegraph.