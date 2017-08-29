СМИ опубликовали доказательства связи россиян с попыткой переворота в Черногории

В распоряжение европейских СМИ попали скрытно снятые фото, свидетельствующие о прямых контактах россиян с организаторами попытки госпереворота в Черногории в 2016 г.

The Telegraph публикует полученные европейскими разведками совместные фотографии «офицера ГРУ» Эдуарда Шишмакова с лидером националистической организации «Сербские волки» Александром Синджеличем, а также Шишмакова с другим «офицером ГРУ» Владимиром Поповым. По данным газеты, они сняты в Белграде незадолго до попытки переворота и являются «ключевыми доказательствами» причастности России.

В сентябре Шишмаков и Попов заочно предстанут перед судом по обвинению в планировании убийства прозападного экс-премьер-министра Мило Джукановича. По данным местных СМИ, Попов и Шишмаков в сентябре 2016 г. встретились с Синджеличем в Москве, представили ему план переворота и дали инструкции устроить беспорядки в Черногории.

The Guardian сообщала, что по этому же делу в Сербии были арестованы несколько граждан России, подозреваемых в управлении операцией. При них нашли 120 000 евро, форму спецназа и средства радиоперехвата, цитировало издание сербскую газету Danas. Дипломатические источники рассказали The Guardian, что Белград незаметно депортировал россиян после визита экс-руководителя ФСБ Николая Патрушева в столицу Сербии 26 октября. Источник, близкий к правительству страны, рассказал газете, что Патрушев якобы извинился за «действия независимой группировки, не санкционированные Кремлем».

Россия в лице пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова отрицала «возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий». За эту публикацию The Guardian была удостоена звания «врунов дня» от представителя МИД России Марии Захаровой. Публикацию она назвала «классической провокацией, заключающейся в распространении заведомо ложной информации».