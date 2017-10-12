Пожар на территории московского завода «Серп и Молот» локализован

Пожар в здании на территории московского завода «Серп и Молот» локализован. Всего пожаром было охвачено 300 кв. м, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Он также рассказал, что произошло обрушение средней части здания.

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что в центре города по адресу: Золоторожский Вал, д. 11, горит выселенное трехэтажное здание. Тушение осложнялось удаленностью от источников воды.