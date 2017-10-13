Шесть строителей космодрома Восточный объявили голодовку из-за долгов по зарплате

Сотрудники ГВСУ № 6 (бывший «Дальспецстрой России»), занятые на строительстве космодрома Восточный, с 13 октября объявили голодовку. Шестеро работников требуют погасить задолженность по заработной плате, которую они не получают с апреля. Об этом сообщает местное информационное агентство «Восток-Медиа».

Работники заранее уведомили о протестной акции правоохранительные и надзорные органы и руководство предприятия. Заместитель руководителя ГВСУ № 6 Павел Буяновский встретился с протестующими. Он заявил, что предприятие сейчас не в состоянии выполнить их требования, и пообещал предоставить график погашения долгов по зарплате.

Как пишет «Восток-Медиа», ГВСУ № 6 рассчитывало погасить долги по зарплате к началу сентября, использовав средства от продажи активов, но к назначенному сроку сделать это не удалось. С июня на бывшем «Дальспецстрое» ввели процедуру наблюдения. Долги по зарплате составляют несколько сотен миллионов рублей.